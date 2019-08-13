Володин отреагировал на решение Зеленского об украинском гражданстве для россиян

13 Авг. 23:31 2019-08-14T00:00:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве для россиян. Накануне глава государства сообщил, что поручил разработать указ об упрощении получения гражданства Украины для россиян, которые просят политического убежища. Володин уверен, что это решение лидер незалежной принял не самостоятельно.

- Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США, - заявил Вячеслав Володин.

По его мнению, США выбрали Украину в роли страны, которая создаст проблемы и очаг напряженности в непосредственной близости к России. Причем будет делать это в ущерб собственной стабильности, экономики и социального состояния.

- Заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам, - сказал Володин.

Само решение Зеленского спикер назвал популизмом. По его словам, поднимать вопрос о предоставлении гражданства нужно, когда на это есть спрос и варианты с более оплачиваемой работой. Более того, должен быть сохранен родной язык и исповедание своей религии.

ИСТОЧНИК KP.RU