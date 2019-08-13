2019-08-13T23:56:18+03:00
Спорт

Стало известно о причине отмены трансляции матча «Порту» – «Краснодар»

Телеканал не смог договориться с правообладателем
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стало известно о причине отмены трансляции матча «Порту» – «Краснодар»Стало известно о причине отмены трансляции матча «Порту» – «Краснодар»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» за несколько минут до старта игры между португальским «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию встречи. На экранах у зрителей появилась надпись, что по независящим от телеканала причинам трансляция не состоится. Позже стало известно о причинах неожиданной отмены.

Как сообщает «Советский спорт», до последней минуты между телеканалом и правообладателем шли переговоры. До окончания квалификационного раунда права на трансляцию принадлежат клубам. «Порту» предложил телекомпании сумму, которая «Матч ТВ» показалась экономически необоснованной. Однако убирать трансляцию из сетки вещания компания не стала в надежде, что сторонам удастся найти компромисс, или португальцы поменяют свое решение. Но этого не произошло, и зрителям вместо матча «Порту» – «Краснодар» предложили посмотреть игру «Аякс» – ПАОК.

Сайт kp.ru вел текстовую трансляцию матча «Порту» – «Краснодар», в котором российский клуб выиграл со счетом 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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