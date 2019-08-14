В Калифорнии при перестрелке погиб полицейский

СЕГОДНЯ 02:12 2019-08-14T02:12:38+03:00

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В калифорнийском городе Риверсайд в США произошла перестрелка, в которой пострадали четыре человека, еще один погиб. Сообщается, что смертельные ранения получил полицейский, двое его коллег выжили и были доставлены в больницу вместе с еще двумя гражданскими. Стрелка устранили на месте.

Как сообщает Los Angeles Times, перестрелка началась с того, что полицейский остановил машину для проверки. В какой-то момент водитель достал ружье и несколько раз выстрелил в стража правопорядка. На подмогу выехали еще трое сотрудников полиции. Стрелок ранил двоих из них, один находится в критическом состоянии. Помимо этого, мужчина с ружьем выстрелил в двух гражданских.

В итоге на подкрепление к месту перестрелки были направлены крупные силы полиции. Они и устранили стрелка. Преступнику было 49 лет, а погибшему полицейскому 34 года. У стрелявшего была богатая криминальная история, начиная от вандализма, заканчивая покушением на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU