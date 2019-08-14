В Польше задумались об увлечении армии

СЕГОДНЯ 03:59 2019-08-14T03:59:28+03:00

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Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак призвал увеличить число военнослужащих в стране. В настоящий момент армия государства насчитывает около 100 тысяч солдат. По мнению главы Минобороны, необходимо довести это число как минимум 200 тысяч.

- У нас должно быть по меньшей мере 200 тысяч солдат. Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, потому что это будет гарантией безопасности, - заявил Мариуш Блащак в эфире «Польского радио».

Министр отдельно подчеркнул, что увеличение числа военных является одним из его приоритетов. Он считает, что достигнуть этого можно благодаря кампании «Стань солдатом республики Польша». Она стартовала в октябре 2018 года и направленной на привлечение граждан к военной службе. Подробнее о программе не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU