2019-08-14T05:42:09+03:00
В мире

В Японии застрелили медведя, который вышел из леса к людям

Хищника заметили в Саппоро
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Японии застрелили медведя, который вышел из леса к людямВ Японии застрелили медведя, который вышел из леса к людямФото: Мария ЛЕНЦ
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В японском городе Саппоро на севере страны, где живет около двух миллионов человек, был замечен медведь. Хищник вышел к людям из леса, о чем местные жители сообщили в полицию.

Как передает ТАСС, на место, где был замечен дикий зверь, оперативно прибыли представители местной ассоциации охотников. Эксперты были вынуждены застрелить медведя.

Примечательно, что это не первый случай за последние несколько недель, когда в Японии косолапый хищник вышел к людям. Звери совершали набеги на частные сельскохозяйственные угодья. В связи с этим сотрудники полиции Саппоро обратились к местным жителям с предупреждением сохранять бдительность. В полиции не исключают, что это может повториться снова.

Для России такие случаи не редкость. Сайт kp.ru писал ранее, что в Северо-Енисейске на детской площадке застрелили медведя. В Хабаровском крае встреча грибника с хищником закончилась трагично, хозяин тайги растерзал мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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