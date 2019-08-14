2019-08-14T07:27:26+03:00
Общество

Погода в Москве на 14 августа 2019 года: грибной дождь сменится солнцем

Температура воздуха в Москве на 14 августа 2019 года прогреется до 22 градусов
Григорий ЛЕОРДА
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Сегодня тепло, но завтра могут быть сильные дожди!Сегодня тепло, но завтра могут быть сильные дожди!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 14 августа, жителей столицы ожидает теплый день. В первой половине дня в некоторых районах Москвы может пройти грибной дождь, но к вечеру погода должна быть солнечной.

По данным сайта Gismeteo, в течение дня температура воздуха не опуститься ниже 18 градусов. Самое теплое время вечером. После 18:00 солнце прогреет землю до 22 градусов.

Ветер беспокоить сегодня не будет. Всего 4-5 метров в секунду. Основное направление - северо-запад. Атмосферное давление в пределах нормы. От 743 до 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62-87%. Отметим, погода на этой неделе чуть теплее климатической нормы. Первая часть месяца была холоднее чем обычно почти на четыре градуса. Следующие два дня синоптики предсказывают сильные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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