В аварии в центре столицы Бразилии пострадали 51 человек

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-14T08:24:40+03:00

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Во вторник вечером по местному времени (раннее утро по Москве) в туннеле Марчелло Аленкар в центре Рио-де-Жанейро остановилось движение. Там произошла массовая авария. В ДТП угодили пять автомобилей и два автобуса. По предварительным данным, пострадали 51 человек. К счастью, никто из них не погиб.

"Я стоял возле двери, и внезапно раздался стук, когда я упал вперед. Я не знаю, что случилось, но многие люди пострадали", - сказал порталу G1 пассажир одного из автобусов Ренато Рамос.

По сообщениям местных пожарных, часть пострадавших получила помощь на месте. Другая была доставлена в четыре больницы в округе.

"Было много людей, истекающих кровью, со сломанным носом, и я просто благодарю Бога за то, что они живы. У меня проблемы с артрозом, и я не могу сломаться", - сказала престарелая пассажирка Мария да Сильва де Мораес.

ИСТОЧНИК KP.RU