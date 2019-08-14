«Кот-зенитчик» прославился в соцсетях благодаря своей реакции

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-14T09:17:05+03:00

Кажется, что пушистый домочадец мирно спит, а оказалось все под контролем [видео]

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Кошки не перестают удивлять. Традиционно, видеоролики с домашними питомцами в соцсети собирают тысячи просмотров. А все потому, что пушистые домочадцы не только милые, но и невероятно ловки.

Недавно настоящей звездой соцсетей стал «кот-зенитчик» - именно так назвал своего питомца автор ролика.

Видео с котейкой стремительно набрало десяток тысяч просмотров, пользователи сошлись во мнении, что кошачья оборона непробиваемая.

На видео усатый-полосатый мирно наблюдает за жуком. Порой кажется, что кот вот-вот заснет, но стоит жуку взлететь, как инстинкт охотника делает свое дело – кот сбивает насекомое на лету и снова переходит в спящий режим, пишет Ридус.

"Кот-зенитчик" удивил своей реакцией.

ИСТОЧНИК KP.RU