Пострадавшими от взрывов под Ачинском признали 40 человек

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-14T09:11:00+03:00

Об этом сообщил представитель минздрава Красноярского края

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Пострадавшими от серии взрывов под Ачинском признаны 40 человек. Новые данные представила официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

"По последним данным, 40 пострадавших. Во время первой волны 14 пострадали, 1 погиб. Во вторую волну – 25 (пострадавших). Амбулаторно лечатся 31, в стационарах - 8", - сообщила Масленникова РИА Новости.

Напомним, первые взрывы на военных складах вблизи города произошли пятого августа. Как стало известно, ЧП произошло из-за несоблюдении техники безопасности при транспортировке снарядов. В тот же день местные власти начали эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов. Следующие сутки пожар тушили.

Спустя время жителям разрешили вернуться домой, но 9 августа взрывы повторились. Причиной второй волны назвали попадание молнии. Людей снова эвакуировали. В отсутствие жителей в городе орудовали мародеры. Некоторых из них полицейским удалось поймать.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/724293" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае прогремели взрывы на территории воинской части.

ИСТОЧНИК KP.RU