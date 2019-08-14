Пострадавшими от взрывов под Ачинском признали 40 человек
Пострадавшими от серии взрывов под Ачинском признаны 40 человек. Новые данные представила официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
"По последним данным, 40 пострадавших. Во время первой волны 14 пострадали, 1 погиб. Во вторую волну – 25 (пострадавших). Амбулаторно лечатся 31, в стационарах - 8", - сообщила Масленникова РИА Новости.
Напомним, первые взрывы на военных складах вблизи города произошли пятого августа. Как стало известно, ЧП произошло из-за несоблюдении техники безопасности при транспортировке снарядов. В тот же день местные власти начали эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов. Следующие сутки пожар тушили.
Спустя время жителям разрешили вернуться домой, но 9 августа взрывы повторились. Причиной второй волны назвали попадание молнии. Людей снова эвакуировали. В отсутствие жителей в городе орудовали мародеры. Некоторых из них полицейским удалось поймать.
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ИСТОЧНИК KP.RU