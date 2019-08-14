2019-08-14T09:54:19+03:00
Общество

В России увеличивается число смертей от рака

За первое полугодие болезнь унесла жизни 149 тысяч человек
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Вырос процент людей умерших от злокачественных новобразований.Вырос процент людей умерших от злокачественных новобразований.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Росстат подвел итоги по смертности за первые шесть месяцев 2019 года. Выяснилось, что за пол года умерло чуть больше 918 тысяч человек. Это на три процента меньше чем за тот же период в прошлом году.

Острые респираторные заболевания стали причиной кончины 381 раз. Главной причиной смерти все еще остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти болячки унесли жизни почти 450 тысяч россиян.

Вырос процент людей умерших от злокачественных новобразований. Таких оказалось больше 149 тысяч. Это на полтора процента больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организации.

Ранее сайт kp.ru писал о 10 знаменитостях, которые не смогли победить рак. Среди них Жанна Фриске, Анна Герман, Любовь Полищук, Александр Абдулов, Вера Глаголева и Анна Самохина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яндекс.деньги появятся в WhatsApp
Эксперты "Винного гида России" назвали 12 правил хорошего вина
В США запретили брать в самолеты MacBook Pro из-за горючей батареи
«Кот-зенитчик» прославился в соцсетях благодаря своей реакции
Пострадавшими от взрывов под Ачинском признали 40 человек
Компания, создающая белок из воздуха и электричества, добивается сотрудничества с Роскосмосом
В аварии в центре столицы Бразилии пострадали 51 человек
МВД разрешит водителям предъявлять ОСАГО с помощью телефона
"Как маленькие дети выпендриваются": Пригожин отчитал Бузову за причисление к блокадникам
Погода в Москве на 14 августа 2019 года: грибной дождь сменится солнцем
Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании
Россельхознадзор временно ограничил ввоз свинины из Сербии в Россию
В Японии из-за жары погибли как минимум 23 человека
В США усомнились в продлении ДСНВ из-за гиперзвуковых разработок в России
В Японии застрелили медведя, который вышел из леса к людям
Врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели
В Госдуме предложили запретить использование старых машин
Жениха Дженнифер Лопес в Сан-Франциско ограбили на 500 тысяч долларов