В России увеличивается число смертей от рака

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-14T09:54:19+03:00

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Росстат подвел итоги по смертности за первые шесть месяцев 2019 года. Выяснилось, что за пол года умерло чуть больше 918 тысяч человек. Это на три процента меньше чем за тот же период в прошлом году.

Острые респираторные заболевания стали причиной кончины 381 раз. Главной причиной смерти все еще остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти болячки унесли жизни почти 450 тысяч россиян.

Вырос процент людей умерших от злокачественных новобразований. Таких оказалось больше 149 тысяч. Это на полтора процента больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организации.

Ранее сайт kp.ru писал о 10 знаменитостях, которые не смогли победить рак. Среди них Жанна Фриске, Анна Герман, Любовь Полищук, Александр Абдулов, Вера Глаголева и Анна Самохина.

ИСТОЧНИК KP.RU