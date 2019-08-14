2019-08-14T10:39:18+03:00
Экономика

В Черногории оценили потери страны от антироссийских санкций

Введение ограничительных мер привели к существенному снижению притока российских туристов и инвестиций в балканскую страну
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Черногории оценили потери страны от антироссийских санкцийВ Черногории оценили потери страны от антироссийских санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После присоединения Подгорица к антироссийским санкциям в 2014 году балканская страна потеряла приблизительно 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил депутат скупщины Черногории, лидер «Демократического фронта» Милан Кнежевич.

«К настоящему моменту Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций», — сообщил политик в беседе с газетой «Известия».

Среди главных результатов ограничительных мер Кнежевич назвал снижение притока российских туристов и инвестиций. По его словам, до присоединения к антироссийским санкциям каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России, а сейчас местные предприниматели сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами.

Ранее ущерб от антироссийский политики оценили в Австрии. Тогда бывший вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер сообщил, что австрийский бизнес и страна в целом потеряла где-то на 100 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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