2019-08-14T10:56:17+03:00
Умные вещи

Киберспорт в России предложили сделать школьным факультативом

Уроки в качестве эксперимента введут в ряде региональных школ
Григорий ЛЕОРДА
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Урок, который никто не прогуляет, должен появиться уже в 2020 годуУрок, который никто не прогуляет, должен появиться уже в 2020 году
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Высшие учебные заведения недавно открыли набор на специальности с названиями "Теория и методика компьютерного спорта" и "Управление киберспортом". Таким профессиям обещают обучить в РГУ физической культуры, спорта, молодежи и туризма и НИУ ВШЭ. Для того чтобы подростки копили знания в этой сфере для обучения на "факультете мечты" Институт развития интернета предложил сделать киберспорт школьным факультативом.

С идей провести эксперимент институт уже обратился Министерство просвещения России. Реализация проекта подразумевает проведение занятий в региональных школах в 2020-2025 году.

"IT-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти. Путь эффективного представителя IT-сферы начинается с самообразования и прокладывается еще в период обучения в школе", - приводит слова генерального директора ИРИ Сергея Петрова пресс-служба института.

Как доказательство своих слов управленец приводит ряд исследований. Так интернет-сервис HackerRank опросил 10 000 студентов-программистов и выяснил, что 65% из них самоучки.

Подобные факультативы уже давно существуют за рубежом. В скандинавских странах знания по этой теме дают в рамках обязательной программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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