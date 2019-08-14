Болгарский суд отменил приговор россиянину, обвиняемому в убийстве ребенка

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-14T11:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Софийский аппеляционный суд отменил приговор Герману Костину, обвиняемому в убийстве ребенка из России. Дело возвращено на повторное рассмотрение.

Герман Костин в июле 2018 года был приговорен к пожизненному заключению без права изменения наказания за убийство пятилетнего ребенка из России. Подсудимый своей вины тогда категорически не признал.

«Софийский апелляционный суд отменил приговор в отношении гражданина России Германа Костина, которому инкриминировалось убийство пятилетнего ребенка из РФ, и вернул дело в Софийский городской суд на новое рассмотрение», - сообщил начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков.

Апелляционный суд заключил, что суд шел с грубыми нарушениями, так как ни одна из улик не являлась прямым доказательством вины, а Костину не давали полноценного доступа к материалам дела. Также адвокаты отметили явную предвзятость судьи и присяжных, сообщает ТАСС.

В марте 2015 в пригороде Софии было обнаружено два тела. Принадлежали они матери и сыну из Перми. Женщину нашли в городке Приморско, а тело ребенка в чемодане в озере в 200 километрах. Главным подозреваемым по делу стал россиянин Герман Костин. На полотенце, которым был укрыт ребенок, эксперты выявили ДНК подозреваемого, а неподалеку от места обнаружения тела была замечена машина обвиняемого. Данные мобильных операторов показали, что его телефон находился там же. В

ИСТОЧНИК KP.RU