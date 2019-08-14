2019-08-14T11:43:57+03:00
В мире

Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей

Социальная сеть платила подрядчикам за расшифровку текстов
Григорий ЛЕОРДА
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Facebook прослушивал аудиосообщения лишь части пользователей.Facebook прослушивал аудиосообщения лишь части пользователей.Фото: REUTERS
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Сотрудники подрядных компаний Facebook рассказали о том, что социальная сеть платит им за расшифровку аудиосообщений. Люди прослушивали послания неизвестных им пользователей и переводили речь в текст с 2015 года. При этом конечная цель этой работы им была неизвестна.

В компании не стали отрицать это, но заявили что не далее чем две недели назад прекратили заниматься этим из-за скандала на этой почве с Apple и Google. В свою защиту работники социальной сети сообщили, что прослушке подверглись не все пользователи, а лишь те, кто одобрил это в настройках.

Целью сбора этой информации стала попытка проверить работу искусственного интеллекта. Компания хотела узнать насколько точно робот расшифровывает слова людей. Как выяснилось, пока машины с задачей справляются неплохо, сообщает агентство Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU

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