2019-08-14T11:43:53+03:00
Авто

Эксперты назвали опасность запрета на использование старых автомобилей

Большинство россиян могут оказаться ущемлены в правах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме предложили запретить использование старых машинВ Госдуме предложили запретить использование старых машинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Запрет на эксплуатацию старых автомобилей может привести к ущемлению огромного числа россиян. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в ответ на инициативу Госдумы. Он добавил, что предложение абсолютно логичное, отказ от старых машин поможет улучшить экологию и повысит уровень безопасности на дорогах, но выразил сомнение, что часть россиян сможет себе позволить приобрести новый автомобиль.

«Средний возраст автомобиля 12,5 лет не потому, что люди любят классику или ретро машины, а потому что страна небогатая. Подобная инициатива очень социально опасная и ведет к ущемлению прав огромного количества людей, если она не обставлена какими-то мягкими экономическими мерами стимулирования и поощрения покупки нового автомобиля», — приводит слова эксперта NSN.

Ранее стало известно об инициативе Госдумы запретить ездить на старых автомобилях. Однако подробности этой идеи пока неизвестны. Идет ли речь о частных авто или коммерческих. Также пока не известны предельные сроки эксплуатации и санкции, которые будут накладываться на тех, кто их не соблюдает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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