2019-08-14T12:54:06+03:00
Происшествия

Журналистка перевела 284 тысяч мошеннику, предложившему защиту ее счетов

Девушка перевела лже-сотруднику безопасности "Сбербанка" крупную сумму денег, для защиты ее счета от мошенников и подобных ситуаций
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Камила не заподозрила подвоха и отправила мошеннику крупную суммуКамила не заподозрила подвоха и отправила мошеннику крупную суммуФото: Личный Архив
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Неприятная ситуация произошла 30 июля с корреспондентом информационного агентства 25-летней Камилой Туркиной. Около 15.00 девушке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности ПАО "Сбербанк" и предложил обезопасить счета Камилы от действий мошенников.

"Введя гражданку Туркину в заблуждение, пообещав пресечь возможные действия мошенников, лже-сотрудник банка попросил девушку перевести ему 284 000 рублей с ее счета. Камила не заподозрила подвоха и отправила мошеннику крупную сумму, рассчитывая, что теперь ее счета будут в полной безопасности. Но, увы, чуда не произошло - деньги были похищены." - рассказал КП источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция Пресненского района, куда обратилась с заявлением обманутая журналистка, ведет проверку и разыскивает мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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