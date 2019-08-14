Россияне стали меньше жениться и разводиться

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-14T11:54:09+03:00

За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тенденция наблюдается уже восемь лет и только увеличивается

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В первом полугодии 2019 зафиксировано значительное снижение количества заключаемых и расторгаемых браков.

За первое полугодие 2019 в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Одновременно с тем значительно упало и число разводов, за январь-июнь этого года их стало меньше на 21,8% - 231 тысяч.

Сильнее всего по показателю чиста бракосочетаний выросли Тува и Ингушетия, там рост составил 2,7% и 2,6%. Лидерами по сокращению выступили, в свою очередь Чукотка, Адыгея и Костромская область, в первой наблюдается снижение на 23%, во второй и третьей по 20,6%, сообщает РИА Новости.

Рост числа расторженных браков показали Карелия, Ненецкий автономный округ и Удмуртия - 7,7%, 3,6% и 0,6%, соответственно. Меньше всего разводились на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях - на 33,9%, 32,7% и по 32,6% меньше чем год назад.

Тенденция сокращения количества браков наблюдается в России уже много лет. Ранее KP.RU писал о том, что за последние восемь лет их число сократилось на четверть, а количество разводов - на 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU