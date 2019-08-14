Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» жив

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-14T12:03:47+03:00

Однако информации о судьбе группы Олега Мельникова по-прежнему очень мало

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Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в сирийской провинции Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщается на сайте волонтерского движения.

«С момента исчезновения прошло уже 6 дней. И только сейчас мы наконец-то смогли точно удостовериться, что Олег Мельников жив», - говорится в опубликованном материале.

Однако, отмечается, что на данный момент информации «все также крайне мало» и до сих пор не известно, почему группа Олега так долго не выходила на связь. Участники «Альтернатива» выдвигают предположение, что группа была вынуждена скрываться из-за того, что местные банды объявили награду за жизнь лидера движения.

Напомним, ранее в Идлибе было принято решение о создании демилитаризованной зоне. В июне этого года Министерства обороны России и Турции заявили о важности и необходимости решительных мер по обеспечению безопасности и поддержания стабильности в данном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU