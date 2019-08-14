Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» жив
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в сирийской провинции Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщается на сайте волонтерского движения.
«С момента исчезновения прошло уже 6 дней. И только сейчас мы наконец-то смогли точно удостовериться, что Олег Мельников жив», - говорится в опубликованном материале.
Однако, отмечается, что на данный момент информации «все также крайне мало» и до сих пор не известно, почему группа Олега так долго не выходила на связь. Участники «Альтернатива» выдвигают предположение, что группа была вынуждена скрываться из-за того, что местные банды объявили награду за жизнь лидера движения.
Напомним, ранее в Идлибе было принято решение о создании демилитаризованной зоне. В июне этого года Министерства обороны России и Турции заявили о важности и необходимости решительных мер по обеспечению безопасности и поддержания стабильности в данном регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU