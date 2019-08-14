"В России пахотной земли очень много": Китай готов скупить всю российскую сою

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-14T12:11:32+03:00

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Пахотной земли в России очень много, поэтому она легко монет увеличить объемы продукции, а Пекин, в свою очередь, готов закупить всю российскую сою. Соответствующие заявление сделал новый посол КНР Чжан Ханьхуэй на первой пресс-конференции для журналистов в среду, 14 августа.

«В России территории есть, пахотной земли очень много. Если у вас есть желание, можете увеличить объём продукции. Сои — сколько у вас есть, столько мы и закупим», - сказал дипломат, отметив, что миллион тонн для Китая будеточень хорошо, а «двадцать, тридцать миллионов тонн — ещё лучше».

На пресс-конференции Чжан Ханьхуэй также особенно восхищался русской культурой и природой и заявил, что Москву и Россию можно полюбить с первого взгляда. Он также отметил, что за последние десятилетия КНР многое взяла из русской культуры.

«Полагаю, Китай — до сих пор страна с наибольшим количеством русистов», - добавил дипломат. Посол подметил, что в Пекине меньше деревьев, но Китай старается и занимается озеленением.

ИСТОЧНИК KP.RU