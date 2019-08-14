2019-08-14T12:24:18+03:00
Экономика

Ипотечный долг США превысил рекорд кризисного 2008 года

Задолженность второго квартала текущего года остановилась на отметки в 9,4 триллиона долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ипотечный долг США превысил рекорд кризисного 2008Ипотечный долг США превысил рекорд кризисного 2008Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ипотечный долг Соединённых Штатов во втором квартале 2019 года побил рекорд 2008-го, когда в мире начался финансовый кризис. Такие данные приводит Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По данным регулятора, показатель долга во втором квартале текущего года остановился около отметки в 9,4 триллиона долларов, в то время как ипотечный долг третьего квартала 2008 года составлял 9,3 триллиона долларов.

Ипотечные кредиты составляют основу внутреннего долга Соединённых Штатов. Во втором квартале этого года кредитование выросло на 130 миллиардов долларов, достигнув 474 миллиарда - наивысшего показателя с 2017 года.

При этом издание Wall Street Journal отмечает тот факт, что ипотечный долг в этом году отличается от прошлогоднего, поскольку в стране ужесточились условия кредитования, а неуплат по долгу стало меньше.

Ранее, президент США Дональд Трамп похвастался улучшением в экономике США за время его правления, заявив, что за последние два года в американской экономике произошли изменения к лучшему. Однако январский шатдаун обошелся стране в три миллиарда долларов и после первого квартала потери выросли до восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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