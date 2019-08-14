2019-08-14T12:23:33+03:00
Общество

Секс-скандал не станет причиной отмены концерта Пласидо Доминго в Москве

Российские организаторы не пошли по стопам зарубежных коллег
Григорий ЛЕОРДА
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Доминго всегда был красавцев.Доминго всегда был красавцев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обвинения в сексуальных домогательствах знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго уже стали причиной отмены ряда выступлений артиста за рубежом. Напомним, 9 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Певец, якобы, добивался сексуальных отношений, а взамен предлагал всяческую помощь в карьере. В противном случае используя свое влияние губил их судьбы.

"Никакой информации об отмене концерта у нас нет, пока не планируем – все остается в силе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе московского Крокус Сити Холла, где должен состояться концерт. Он запланирован на 17 октября.

Отметим, русские оперные певицы, которым довелось поработать с великим артистом (14!!! «Грэмми»), считают подобные выпады ложью.

"Знаете, сейчас прямо мода пошла на такого рода обвинения Новая игрушка для людей.Наверное, нет дыма без огня... Но во многих случаях, уверена, что это забава для человечества, погрязшего в сплетнях, негативе и агрессивности", - рассказала оперная певица Любовь Юрьевна в интервью kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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