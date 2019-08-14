2019-08-14T12:40:15+03:00
Звезды

Леонардо Ди Каприо признался, что всю жизнь стыдится одной из своих ролей

Актер сыграл ее еще в 1995 году
Ася РОМАНЧУК
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Леонардод Ди Каприо признался, что всю жизнь стыдится за одну из своих ролейЛеонардод Ди Каприо признался, что всю жизнь стыдится за одну из своих ролейФото: Instagram.com
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Леонардо Ди Каприо признался, что больше двадцати лет стыдится одной роли, которую сыграл в начале свой карьеры.

Еще в 1995 году Ди Каприо снялся вместе с Тоби Магуайром в фильме «Кафе «Донс Плам». Именно в этом заведении постоянно собираются четверо парней и проводят время в компании разных девушек за разговорами на интимные темы.

Персонаж, которого в фильме играет Ди Каприо, - бесцеремонный парень Дерек, чьи реплики отличает грубость и агрессия.

Черно-белый фильм сняли меньше чем за неделю, причем ни Ди Каприо, ни Магуайр, не ожидали, что проект станет полнометражной лентой.

Артист признался, что «работал над фильмом всего одну ночь и сделал это как одолжение». Ди Каприо, которому на момент съемок фильма был всего 21 год, объяснил провал ленты своей неопытностью.

Создатели фильма хотели снять кино, похожее на комедию "Клерки" (1994 год), которая получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Однако «Кафе Донс Плам» получился настолько пошлым и непристойным, что по решению суда в 1998 году суд запретил его показ в США и Канаде, а Ди Каприо и Магуайр сказали, что не хотят, чтобы зрители когда-нибудь увидели их в этом проекте, сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо проводит отпуск в Италии: 44-летний актер отдыхает в компании своей 22-летней возлюбленной Камилы Морроне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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