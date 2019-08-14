2019-08-14T12:50:30+03:00
Экономика

Производителей обяжут раскрывать ТУ и СТО для исключения подмены ингредиентов

Инициатива обсуждается странами Евразийского экономического совета
Ася РОМАНЧУК
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Производителей товаров могут обязать описывать полный состав продуктаПроизводителей товаров могут обязать описывать полный состав продуктаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) намерены обязать производителей продуктов писать на этикетке техусловия (ТУ) и стандарты организации (СТО) – это позволит более точно понимать покупателям и надзорным ведомствам, из чего приготовлен продукт.

Внесение изменений в техрегламент было инициировано Госстандартом Белоруссии Евразийской экономической комиссии. Сейчас производители обязаны сообщать о товарах, выпущенных по ГОСТу. ТУ и СТО обязаны указывать лишь молокоперерабатывающие предприятия, остальные компании могут делать это в добровольном порядке.

Идею раскрывать ТУ и СТО поддержали и в Минсельхозе. В ведомстве отметили, что данный вопрос будет установленном порядке вынесен на рассмотрение коллегии Евразийской экономической комиссии.

ТУ и СТО – это стандарты производителя или специализированной организации, в соответствии с которыми изготавливаются продукты, в том числе внешний вид, используемое сырье, способ изготовления и пр. При выпуске новых продуктов производитель обязан регистрировать эти стандарты в Роспотребнадзоре.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подчеркнул, что главная идея – усиление контроля за качеством продуктов. В случае раскрытия информации о ТУ и СТО, потребители и надзорные органы смогут сравнивать продукт с предъявляемыми к нему требованиями.

Согласно КоАП, максимальный штраф за введение потребителя в заблуждение составляет 500 тыс. рублей для юрлиц Эксперты в целом поддерживают эту инициативу, однако ТУ и СТО являются интеллектуальной собственностью компаний и попадает под категорию коммерческая тайна, поэтому намеренно не оглашаются, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что в магазинах появятся отдельные полки для натуральных молочных продуктов. На таких прилавках будет надпись «Без заменителя молочного жира»

ИСТОЧНИК KP.RU

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