2019-08-14T14:17:51+03:00
Общество

В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется "Игла"

Культовую картину впервые покажут в отреставрированной версии [видео]
Ася РОМАНЧУК
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"Игла" снвоа выйдет на экраны в день памяти Виктора Цоя"Игла" снвоа выйдет на экраны в день памяти Виктора Цоя
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15 августа в день памяти Виктора Цоя, спустя 30 лет, на больших экранах снова покажут «Иглу» в отреставрированной версии. Группа, работающая над перевыпуском, отсканировала негативы 30-летней давности, после этого каждый кадр был очищен от дефектов за исключением характерной зернистости. Специалист даже восстановили замикшированный в конце 80-х звук.

«Игла» появилась в советском прокате в 1989 году. Сюжет картины представляет собой борьбу одиночки Моро с наркоторговцами. Фильм молниеносно стал популярным, а лидер группы «Кино» Виктор Цой, сыгравший главную роль» - голосом поколения.

— Я смотрел «Иглу» уже бессчетное количество раз, но странное дело — я сам её создал и знаю до мельчайших нюансов, но каждый раз нахожу что-то новое. Многие зрители говорят о том же эффекте. Не случайно «Игла» стала одним из лидеров проката, потому что люди шли смотреть ее снова и снова, — поделился с "Известиями" режиссер Рашид Нугманов.

В этом году фильм на больших экранах сети кинотеатров КАРО покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Секрет долголетия фильма сам режиссер видит не только в фигуре Виктора Цоя, но и в универсальности рассказанной истории, которую может примерить на себя каждый.

Напомним, Виктор Цой разбился в автокатастрофе 15 августа 1990 года в Латвии под Тукумсом.

Игла - Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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