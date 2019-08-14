2019-08-14T12:55:52+03:00
Звезды

Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом

Андрей Лысиков обрадовал поклонников доброй новостью
Григорий ЛЕОРДА
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Лысиков начал карьеру в 90-х.Лысиков начал карьеру в 90-х.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Накануне все СМИ облетела печальная новость. Во время работы над новым альбомом в звукозаписывающей студии стало плохо российскому музыканту Андрею Лысикову. 47-летний мужчина потерял сознание. Его друзьям пришлось вызвать на студию в центр Москвы медиков. Спустя сутки артист сообщил своим поклонникам, что он в порядке.

"Новостные сайты продолжают пестрить заголовками, что во время работы на студии Андрею потребовалась медицинская помощь. Поэтому сейчас спешим сообщить, что все хорошо и мы продолжаем работу над новой пластинкой. Релиз планируем осенью", - сообщается в социальной сети певца.

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Певец Дельфин потерял сознание в звукозаписывающей студии
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Лысиков также известен как поэт, бывший участник трио "Мальчишник", группы "Дубовый Гаайъ" и проекта "Мишины дельфины". Свою карьеру в музыкальной сфере он начал в девяностых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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