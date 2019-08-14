Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-14T12:55:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне все СМИ облетела печальная новость. Во время работы над новым альбомом в звукозаписывающей студии стало плохо российскому музыканту Андрею Лысикову. 47-летний мужчина потерял сознание. Его друзьям пришлось вызвать на студию в центр Москвы медиков. Спустя сутки артист сообщил своим поклонникам, что он в порядке.

"Новостные сайты продолжают пестрить заголовками, что во время работы на студии Андрею потребовалась медицинская помощь. Поэтому сейчас спешим сообщить, что все хорошо и мы продолжаем работу над новой пластинкой. Релиз планируем осенью", - сообщается в социальной сети певца.

dolphinmusic Певец Дельфин потерял сознание в звукозаписывающей студии

Лысиков также известен как поэт, бывший участник трио "Мальчишник", группы "Дубовый Гаайъ" и проекта "Мишины дельфины". Свою карьеру в музыкальной сфере он начал в девяностых.

ИСТОЧНИК KP.RU