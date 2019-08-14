Посол США: отношения Москвы и Вашингтона многие назовут «ухабистыми», но появляются «новые пути»
Отношения Москвы и Вашингтона многие могут назвать ухабистыми, но стороны «прокладывают новые пути, строят новые мосты». Соответствующие заявление сделал посол США в России Джон Хантсман.
«Многие назвали бы нынешние отношения между Соединенными Штатами и Россией ухабистыми, а в Техасе, наверное, употребили бы и более резкое слово», - сказал дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что «есть моменты совпадений, моменты стресса в наших отношениях с Россией и с ее великим и прекрасным народом».
Хантсман также подчеркнул, что Соединённые Штаты и Россия являются крупнейшими ядерными державами, поэтому не могут позволить себе прекращать диалог, и «закрывать двери».
Напомним, ранее Джон Хантсман подал в отставку и призвал Россию «отвечать за своё угрожающее поведение».
ИСТОЧНИК KP.RU