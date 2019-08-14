Названы продукты, способные защитить курильщиков от рака

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-14T13:13:37+03:00

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Черника, яблоки и брокколи являются отличными средствами для предотвращения рака у курильщиков. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии. Специалисты провели исследование и установили, какие продукты помогут снизить вред от никотина.

По данным исследователей, продукты, богатые флавоноидами - пигментами растительного происхождения — способны защитить заядлых курильщиков как от риска развития рака легких, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие выводы были сделаны на основе эксперимента, в котором приняли участие более 55 тысяч человек в возрасте от 56 до 60 лет, пишет сайт телеканала «Звезда».

Изучив данные участников исследования, специалисты пришли к выводу, что продукты растительного происхождения положительно сказываются на здоровье никотинозависимых. Особенно положительный эффект наблюдался у тех, кто регулярно употреблял чернику, яблоки, апельсины, брокколи и пил чай.

Примечательно, что эти же продукты способны защитить от недугов и людей, которые имеют пристрастие к алкоголю. Однако специалисты отмечают, что на 100% от влияния на организм вредной привычки не может защитить ничто, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU