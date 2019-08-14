Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-14T14:10:13+03:00

Надежный советский мотоцикл «Урал» привез на байк-шоу под горой Госфорта президента страны и сразу двух губернаторов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь президента заявил, что был в отпуске

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о том, почему на байк-шоу ночных волков Путин приехал без шлема.

"Оставлю это без комментариев. Я был в отпуске в этот момент", - заявил Песков.

Заметим, Владимир Путин прибыл на мероприятие в Крыму в прошедшую субботу. Наш лидер управлял "Уралом". В люльке транспортного средства сидел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Позади президента разместился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Президент ехал во главе кортежа рядом с Александром Злодостановым - лидером "Ночных волков" по прозвищу Хирург.

"Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", - поздравил Путин байкеров с десятилетием фестиваля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725252" frameborder="0"></iframe> Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU