2019-08-14T14:10:13+03:00
Общество

Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема

Пресс-секретарь президента заявил, что был в отпуске
Григорий ЛЕОРДА
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Надежный советский мотоцикл «Урал» привез на байк-шоу под горой Госфорта президента страны и сразу двух губернаторов. Фото: Михаил Метцель/ТАССНадежный советский мотоцикл «Урал» привез на байк-шоу под горой Госфорта президента страны и сразу двух губернаторов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о том, почему на байк-шоу ночных волков Путин приехал без шлема.

"Оставлю это без комментариев. Я был в отпуске в этот момент", - заявил Песков.

Заметим, Владимир Путин прибыл на мероприятие в Крыму в прошедшую субботу. Наш лидер управлял "Уралом". В люльке транспортного средства сидел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Позади президента разместился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Президент ехал во главе кортежа рядом с Александром Злодостановым - лидером "Ночных волков" по прозвищу Хирург.

"Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", - поздравил Путин байкеров с десятилетием фестиваля.

Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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