Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о том, почему на байк-шоу ночных волков Путин приехал без шлема.
"Оставлю это без комментариев. Я был в отпуске в этот момент", - заявил Песков.
Заметим, Владимир Путин прибыл на мероприятие в Крыму в прошедшую субботу. Наш лидер управлял "Уралом". В люльке транспортного средства сидел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Позади президента разместился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Президент ехал во главе кортежа рядом с Александром Злодостановым - лидером "Ночных волков" по прозвищу Хирург.
"Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", - поздравил Путин байкеров с десятилетием фестиваля.
Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU