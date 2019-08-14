В Госдуме прокомментировали предложение запретить старые машины

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-14T15:12:46+03:00

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Решать проблемы вредоносного влияния транспортных средств на экологию нужно создавая возможности. Соответствующим образом председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал запрет на эксплуатацию старых автомобилей.

«Я являюсь противником запретов, мне кажется, это контрпродуктивно. Надо создавать условия, а не запреты. Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от того, что им не нужно», — сказал он в беседе с RT.

По словам депутата, решить проблему негативного влияния транспорта на экологию можно ограничив количество большегрузов в крупных городах, переводом маршрутных такси на газомоторное топливо, а также развитием городского электрического транспорта.

Ранее комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых машин. Инициативу направили в Министерство транспорта и Министерство промышленности и торговли, но пока не уточняется о каких именно машинах идет речь – о частных или коммерческих, а также нет информации о возможных санкциях за нарушение и методах определения «предельного срока эксплуатации».

Можем ли мы обойтись без старых автомобилей?.Опрос

ИСТОЧНИК KP.RU