2019-08-14T15:17:50+03:00
Экономика

В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»

Речь пойдет об аресте активов российской корпорации и вопросе транзита
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В «Газпроме» назвали дату слушаний по транзитному спору с «Нафтогазом»В «Газпроме» назвали дату слушаний по транзитному спору с «Нафтогазом»Фото: REUTERS
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Слушания по делу об аресте "Нафтогазом" активов "Газпрома" в Нидерландах состоятся в декабре 2019 года. Об этом говорится в отчете российской корпорации по стандартам бухгалтерского учета.

Сайт kp.ru писал, что в мае 2018 года голландские власти удовлетворили ходатайство украинской компании об аресте активов "Газпрома" и его "дочек" в Нидерландах, а также обязал холдинг выплатить Киеву 2,56 млрд долларов. Российская корпорация обжаловала вердикт в Апелляционном суде округа Свеа и исполнение решения Стокгольмского арбитража было приостановлено.

Однако в июле 2019 года суд Амстердама признал решение арбитража законным и отклонил жалобу "Газпрома".

Что касается слушаний в Швеции по разрешению транзитного спора, то они состоятся осенью следующего года.

"Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года", - сообщается в отчетности на сайте "Газпрома".

ИСТОЧНИК KP.RU

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