2019-08-14T15:26:23+03:00
Авто

«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто

Петр Шкуматов уверен, что инициатива депутатов сильно пошатнет экономику
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Депутаты хотят запретить россиянам ездить на старых автоДепутаты хотят запретить россиянам ездить на старых автоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Депутаты Госдумы всерьез озадачились идей запретить эксплуатировать старые авто. Предложения законотворцев уже поступили в Минпромторг и Минтранс. Производители идею поддержали, а вот автовладельцы раскритиковали инициативу.

- На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя, — заявил телеканалу «360» координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

С такой оценкой согласен председатель ралли-клуба классических автомобилей Станислав Соловьев. Он предложил депутатам выехать за МКАД и посмотреть, на чем ездят россияне. Часто на дорогах можно увидеть ретроаво, как из музея.

- «Волги» старые, «Победы»… Люди на них ездят! И это для них — единственное средство передвижения. Половина Крыма ездит на советском автопроме 70-80 годов, - резюмировал Соловьев.

Запрет на эксплуатацию старых автомобилей может привести к ущемлению огромного числа россиян. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что средний возраст авто в России 12,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны
"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»
В Госдуме прокомментировали предложение запретить старые машины
Приемный терминал "Турецкого потока" в Турции завершен на 95%
Госдума предложила запретить рекламу микрокредитов в публичных местах
Депутаты новой Рады устроили перепалку из-за русского языка
Минобрнауки: Приказ о правилах общения ученых с заграничными коллегами носит рекомендательный характер
МИД КНР призвал Вашингтон «не совать нос в дела Гонконга»
В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется "Игла"
Песков ушел от ответа на вопрос, почему Путин приехал на байк-шоу без шлема
Мертвые согреют живых: шведский крематорий будет отапливать школу
В Кремле идею четырехдневной рабочей недели пока не обсуждали
Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа
Треть российской молодежи не считают себя верующими
Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»
Наводнение в Индии унесло жизни 225 человек
На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров
Посол США сообщил об отсутствии планов по развертыванию ракет в Европе
Названы продукты, способные защитить курильщиков от рака
Россия, Азербайджан и Иран соединят свои энергосети
Посол США: отношения Москвы и Вашингтона многие назовут «ухабистыми», но появляются «новые пути»
Музыкант Дельфин восстановил здоровье и продолжает записывать альбом