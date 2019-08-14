«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-14T15:26:23+03:00

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Депутаты Госдумы всерьез озадачились идей запретить эксплуатировать старые авто. Предложения законотворцев уже поступили в Минпромторг и Минтранс. Производители идею поддержали, а вот автовладельцы раскритиковали инициативу.

- На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег. Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя, — заявил телеканалу «360» координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

С такой оценкой согласен председатель ралли-клуба классических автомобилей Станислав Соловьев. Он предложил депутатам выехать за МКАД и посмотреть, на чем ездят россияне. Часто на дорогах можно увидеть ретроаво, как из музея.

- «Волги» старые, «Победы»… Люди на них ездят! И это для них — единственное средство передвижения. Половина Крыма ездит на советском автопроме 70-80 годов, - резюмировал Соловьев.

Запрет на эксплуатацию старых автомобилей может привести к ущемлению огромного числа россиян. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что средний возраст авто в России 12,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU