Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-14T15:52:51+03:00

Карен Шахназаров уверен, что обучение украинских режиссеров в США приведет к информационной войне Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Американское посольство в Киеве объявило программу грантов для режиссеров-документалистов Украины. Планируется, что 4-6 грантополучателей проведут в штатах две недели.

Авторы программы убеждены, что такой культурный обмен позволит режиссерам усилить свои профессиональные позиции и влияние на общественность. Основная идея проекта – помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России».

Помимо этого, ожидается, что после полученных знаний украинские режиссеры помогут своей стране как можно скорее влиться в европейские структуры и ожесточеннее противостоять коррупции.

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров убежден, что такие выпады – подготовка к информационной войне.

– Кино – это весьма влиятельное и действенное средство. Оно может использоваться как часть информационной войны. Особенно демонстрирует этот факт то, что они набирают на программу режиссеров документального кино, а не игрового. Поэтому замысел понятен, – комментирует Шахназаров ФАН.

По мнению российского режиссера, реальной помощью украинскому кинематографу стало бы восстановление студии Довженко, которое требует десятков миллионов долларов, впрочем, как и реконструкция любых других киноконцернов.

После распада СССР украинский кинематограф пришел в упадок.

– В советское время Украина производила около 60-70 картин. Это было показателем мощной кинематографии. Все это утеряно, студии разрушены. Поэтому в современных условиях украинское кино никаким образом не может влиять на умы украинцев или россиян, – заявил Шахназаров.

ИСТОЧНИК KP.RU