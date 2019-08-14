Кремль: выход Вашингтона из ВТО ставит под вопрос существованиe организации

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-14T16:07:21+03:00

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В случае выхода Вашингтона из Всемирной торговой организации (ВТО) под большим вопросом будет само её существование. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, существование, скажем так, системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из неё будет под большим вопросом. Это очевидно», - сказал представитель Кремля, отметив, что «в любом случае это внутреннее дело США».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что члены ВТО «грешат» тем, что «пользуются» Вашингтоном и «в случае необходимости» Соединённые Штаты покинут организацию. Ранее глава Белого дома уже грозился выйти из ВТО, если правила организации не изменятся. Он раскритиковал заключенный в 1994 году договор о создании объединения, назвав его наихудшим торговым соглашением в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU