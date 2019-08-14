2019-08-14T16:07:45+03:00
Политика

"Перебор": Кремль уточнит новые правила общения ученых с иностранцами

В администрации президента РФ еще не видела текста приказа Минобрнауки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить у министерства образования и науки детали нового приказа, регламентирующего общение наших ученых с иностранцами.

Сайт kp.ru писал, что, согласно новым правилам, сотрудники научной сферы должны сообщать о встрече с зарубежными коллегами заранее за пять дней. При этом они не могут общаться с иностранцами наедине, обязательно должен присутствовать другой россиянин. Все это возможно лишь во вне рабочее время и с разрешения начальства.

"Не видел этого текста. <...> Это Минобрнауки? Обязательно поинтересуемся", - прокомментировал нововведение Песков.

При этом, когда журналисты зачитали представителю Кремля часть требований, он отметил, что "это выглядит как перебор". Пресс-секретарь президента признал, что спецслужбы "не дремлют", и "научный промышленный шпионаж никто не отменял", но призвал не вдаваться в крайности.

"Это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - цитирует ТАСС Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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