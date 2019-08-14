2019-08-14T16:25:21+03:00
В мире

Итальянский астронавт выступил на музыкальном фестивале с борта МКС

Пармитано специально взял музыкальное оборудование на орбиту, чтобы принять участие в мероприятии
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Сет длился около 20 минут. Фото: European Space AgencyСет длился около 20 минут. Фото: European Space Agency
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Состоялся первый в истории музыкальный фестиваль с выступлением из космоса.

20 июля 2019 года 42-летний итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано отправился в полугодовую экспедицию на МКС и среди прочих вещей взял с собой на орбиту диджейский пульт. Курс подготовки к полёту в космос у Луки включал в себя уроки диджеинга под руководством немецкого музыканта Le Shuuk. Всё это было проделано ради того, чтобы итальянец смог принять участие в мероприятии World Club Dome Cruise Edition.

World Club Dome Cruise Edition представляет собой морскую вечеринку на борту круизного лайнера в Средиземном море. Во время прибытия корабля на Ибицу хедлайнером мероприятия был сам астронавт Пармитано, который вёл своё выступление прямо из космоса. 20-минутный сет слушатели восприняли очень положительно, а кураторы проекта назвали выступление одной из лучших акций по «очеловечиванию» космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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