В Париже ведутся работы по недопущению обрушения Нотр-Дама
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери после пожара все еще сохраняется. Об этом сообщили в министерстве культуры Франции.
"В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа", - рассказали в ведомстве.
Именно поэтому реставрация Нотр-Дама все еще не началась - специалисты прикладывают огромные усилия для того, чтобы избежать обрушения здания. Несмотря на то, что президент страны Эмманюэль Макрон поручил завершить работы в течение ближайших пяти лет, восстановление начнется лишь в следующем году, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал, что крупный пожар, вспыхнувший в апреле 2019 года, сильно повредил Собор Парижской Богоматери, а накануне тревогу забили экологи. Оказалось, что после ЧП в воздух попало около 400 тонн свинца, который изначально покрывал крышу и шпиль Нотр-Дама.
В ближайшее время примыкающие к достопримечательности улицы промоют специальным химическим чистящим средством, а на дорогу, ограждения, фонарные столбы и скамейки нанесут особый гель, поглощающий свинец. Из-за этого несколько улиц острова Сите и ближайшие станции метро будут закрыты до 23 августа.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
ИСТОЧНИК KP.RU
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