2019-08-14T16:27:35+03:00
Общество

Эксперт рассказал, что будет, если авиакомпании сократят технический персонал

Перевозчики намерены перевести механиков и техников на аутсорсинг
Ася РОМАНЧУК
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В авиакомпаниях рассматривают возможность сократить технический персоналВ авиакомпаниях рассматривают возможность сократить технический персоналФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В авиакомпаниях снова заговорили о массовом переводе техников на аутсорсинг. По мнению экспертов, опрошенных News.ru, такие решения помогут сэкономить перевозчикам деньги, но одновременно испортить климат в коллективе.

У вытесняемой категории сотрудников зарплата будет меньше, значит ответственности они станут брать на себя меньше, а это напрямую может сказать на безопасности тысяч пассажиров.

Лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев убежден, что перейти на обслуживание в специальных компаниях нужно. Это позитивно скажется на качестве работ, потому что часто должности, в том числе в службе по обеспечению безопасности, получают по знакомству, а не за профессионализм.

Пока окончательных решений не принято. Авиакомпании постоянно в поиске баланса между прибыльностью и расходами на безопасность. При этом, резюмируют эксперты, техники, работающие на аутсорсинге, все равно будут подвергаться строгим регламентированным проверкам.

Сегодня надзорную деятельность в сфере безопасности полетов ведут сразу несколько ведомств, в первую очередь, Минтранс, Ространснадзор и Росавиация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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