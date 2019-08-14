Эксперт рассказал, что будет, если авиакомпании сократят технический персонал
В авиакомпаниях снова заговорили о массовом переводе техников на аутсорсинг. По мнению экспертов, опрошенных News.ru, такие решения помогут сэкономить перевозчикам деньги, но одновременно испортить климат в коллективе.
У вытесняемой категории сотрудников зарплата будет меньше, значит ответственности они станут брать на себя меньше, а это напрямую может сказать на безопасности тысяч пассажиров.
Лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев убежден, что перейти на обслуживание в специальных компаниях нужно. Это позитивно скажется на качестве работ, потому что часто должности, в том числе в службе по обеспечению безопасности, получают по знакомству, а не за профессионализм.
Пока окончательных решений не принято. Авиакомпании постоянно в поиске баланса между прибыльностью и расходами на безопасность. При этом, резюмируют эксперты, техники, работающие на аутсорсинге, все равно будут подвергаться строгим регламентированным проверкам.
Сегодня надзорную деятельность в сфере безопасности полетов ведут сразу несколько ведомств, в первую очередь, Минтранс, Ространснадзор и Росавиация.
ИСТОЧНИК KP.RU