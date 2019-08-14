Трамп сообщил, что президентство стоит ему «целого состояния»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-14T16:44:31+03:00

Трамп сообщил, что потерял пять миллиардов за время президентства Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что пребывание на посту главы Белого дома обошлось ему потерей от трех миллиардов до пяти миллиардов долларов.

«То, что я президент, стоит мне целого состояния», - цитирует телеканал NBC заявление американского лидера.

Трамп сообщил, что много средств уходит на адвокатов, потому что его противники «каждый день» подают против него иски в суды.

«Это возможно, стоит мне от трех миллиардов до пяти миллиардов долларов. Но мне все равно, меня это не волнует», - отметил глава Белого дома, который подчеркнул, что собирается добиваться переизбрания на пост президента.

Напомним, уже в начале года Трамп заявил, что потерял огромные деньги с тех пор, как стал президентом, и с насмешкой заметил, что его новая работа является «проигрышной» в финансовом плане. Тогда он также подтвердил намерение переизбирается на второй срок.

В рейтинге журнала Forbes «400 богатейших американцев» американский президент занял 248-е место, опустившись сразу на 92 позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU