Трамп сообщил, что президентство стоит ему «целого состояния»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что пребывание на посту главы Белого дома обошлось ему потерей от трех миллиардов до пяти миллиардов долларов.
«То, что я президент, стоит мне целого состояния», - цитирует телеканал NBC заявление американского лидера.
Трамп сообщил, что много средств уходит на адвокатов, потому что его противники «каждый день» подают против него иски в суды.
«Это возможно, стоит мне от трех миллиардов до пяти миллиардов долларов. Но мне все равно, меня это не волнует», - отметил глава Белого дома, который подчеркнул, что собирается добиваться переизбрания на пост президента.
Напомним, уже в начале года Трамп заявил, что потерял огромные деньги с тех пор, как стал президентом, и с насмешкой заметил, что его новая работа является «проигрышной» в финансовом плане. Тогда он также подтвердил намерение переизбирается на второй срок.
В рейтинге журнала Forbes «400 богатейших американцев» американский президент занял 248-е место, опустившись сразу на 92 позиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»