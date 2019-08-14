Супруги из Англии выиграли миллион фунтов стерлингов из-за голодного кота

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-14T16:43:04+03:00

Глава семейства забыл купить корм животному и был вынужден вернуться в магазин, где приобрел билет

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Супруги из английского городка Мэнсфилда графства Ноттингемшир выиграли огромную сумму денег благодаря голодному коту. Пара возвращалась домой и забыла приобрести корм для своего питомца.

Главе семьи ничего не оставалось, как снова отправиться в магазин. По пути в торговую точку он приобрел билет мгновенной лотереи, который оказался выигрышным.

Супруги признаются, что благодаря Шорткейку (а именно так зовут питомца) они поймали удачу. И это утверждение верно, ведь билет оказался счастливым.

Сумма, которая причитается обладателю – один миллион фунтов стерлингов, что в пересчете на российскую валюту почти 78,5 млн рублей.

Глава семейства так удивился радостной новости, что скорее побежал домой. Уже дома, после того, как эмоции поутихли, выяснилось, что корм коту так никто и не купил. Но по случаю крупного выигрыша, 6-летнего питомца угостили ветчиной с хозяйского стола, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU