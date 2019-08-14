Пакистан отказался проводить традиционный обмен сладостями на границе с Индией

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-14T17:01:27+03:00

Пограничники двух государств вот уже много лет дарят друг другу подарки во время праздников

Изменить размер текста: A A

Сотрудники погранслужбы Пакистана отказались принимать сладости от своих индийских коллег, тем самым нарушив многолетнюю традицию.

Церемония обмена неизменно проводилась по случаю национальных и религиозных праздников. Пограничники встречались на единственном пешеходном переходе Вагана на границе в Пенджабе и дарили друг другу угощения.

В этот раз индийцы также попытались передать пакистанцам сладости по случаю Дня независимости Пакистана и празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрам), но те не стали их принимать, передает агентство ANI.

Причиной является ухудшение отношений между двумя странами. Сайт kp.ru писал, что ранее Индия отменила специальный статус спорного региона Джамму и Кашмир и направила туда дополнительные силы.

В Исламабаде резко осудили такое решение и объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели. Также была приостановлена двухсторонняя торговля, а в пакистанских кинотеатрах больше не показывают индийские фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU