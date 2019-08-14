Посетителям «Города образования» представят демо-версию сервиса Яндекс.Лицей

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-14T17:25:42+03:00

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На Московском международном форуме "Город образования" будет представлен стенд образовательного проекта Яндекс.Лицей.

Речь идет о бесплатных двухгодичных курсах программирования на языке Python для учеников 8-9 классов. Пока что доступ к сервису имеют лишь учителя-участники проекта. Познакомиться же с функциями платформы поближе и узнать основные принципы ее работы можно на форуме, который пройдет в павильоне №75 на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября.

По словам директора проекта Марины Сусловой, в демо-версии будут представлены оба уровня доступа - учитель и ученик, а также возможности сервиса по составлению рейтинга учащихся. Что касается непосредственно учебного процесса, то в Яндекс.Лицее он происходит в цифровой среде Learning Management System, охватывающей все учебные материалы и задания.

Также на стенде компании будут представлены другие проекты, такие как "Яндекс.Учебник" и "Урок Музыки". Первый представляет из себя сборник заданий по русскому языку и математике для учеников 2-4 классов с автоматической проверкой, а второй - материалы и рекомендации для проведения музыкального занятия у учеников начальной и средней школы.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент только с сервисом "Яндекс. Учебник" работают уже свыше 90 российских школ, и это лишь в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU