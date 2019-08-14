ВТО не намерена комментировать слова Трампа о возможном выходе США
Во Всемирной торговой организации не собирается комментировать заявление президента США Дональд Трамп о том, что «в случае необходимости» Соединённые Штаты покинут ВТО.
«Мы не будем комментировать последнее заявление президента Трампа», - цитируют РИА Новости слова представителя организации.
Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что члены ВТО «грешат» тем, что «пользуются» Соединёнными Штатами с целью собственного обогащения и «при необходимости» США выйдут из организации. При этом Трамп уже грозился покинуть ВТО, если правила организации не изменятся. Он раскритиковал заключенный в 1994 году договор о создании объединения, назвав его наихудшим торговым соглашением в истории.
В Кремле сообщили, что в случае выхода Вашингтона под большим вопросом окажется само существование ВТО, но отметили, что это внутреннее дело США.
ИСТОЧНИК KP.RU