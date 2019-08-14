2019-08-14T17:43:27+03:00
Политика

Президент Мозамбика прилетит в Россию для встречи с Путиным

Визит главы африканского государства придется на 21-23 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Мозамбика Филипе НьюсиПрезидент Мозамбика Филипе НьюсиФото: REUTERS
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Президент Мозамбика Филипе Ньюси планирует посетить РФ с 21 по 23 августа. Глава африканского государства встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным и поучаствует в двустороннем бизнес-форуме. Об этом сообщили в посольстве Мозамбика в Москве.

"Визит президента Ньюси в Россию планируется 21-23 августа. Главной целью визита является встреча с президентом Путиным, но также он примет участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Сайт kp.ru писал, что ранее Россию посетила также президент островной республики Тринидада и Тобаго Пола Мей Уикс. Политик прибыла в страну с частным визитом, в рамках которого встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив двустороннего взаимодействия и вопросов международной повестки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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