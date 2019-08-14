Совбез РФ: обвинениями в кибератаках Вашингтон хочет оправдать военные операции
Используя обвинения других государств в кибератаках,ё1 Вашингтон пытается оправдать военные операции против «неудобных стран». Соответствующим образом заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов прокомментировал концепцию США «выяви и пристыди».
«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — "выяви и пристыди" ("name and shame")», - сказал он в интервью «Российской газете».
Храмов заявил, что США не намерены слушать никаких доводов, которые могут продемонстрировать их неправоту, и просто пытаются легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций, вплоть до применения ядерных арсеналов».
Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа «бывших и действующих официальных лиц» сообщила, что спецслужбы США стали активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. В свою очередь, президент США Дональд Трмап назвал подобные обвинения ложью и заявил, что издание «находится в упадке», и поэтому выдумывает «сенсации».
ИСТОЧНИК KP.RU