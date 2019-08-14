Совбез РФ: обвинениями в кибератаках Вашингтон хочет оправдать военные операции

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-14T18:21:33+03:00

В Совете безопасности России рассказали о концепции США «выяви и пристыди»

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Используя обвинения других государств в кибератаках,ё1 Вашингтон пытается оправдать военные операции против «неудобных стран». Соответствующим образом заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов прокомментировал концепцию США «выяви и пристыди».

«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — "выяви и пристыди" ("name and shame")», - сказал он в интервью «Российской газете».

Храмов заявил, что США не намерены слушать никаких доводов, которые могут продемонстрировать их неправоту, и просто пытаются легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций, вплоть до применения ядерных арсеналов».

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа «бывших и действующих официальных лиц» сообщила, что спецслужбы США стали активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. В свою очередь, президент США Дональд Трмап назвал подобные обвинения ложью и заявил, что издание «находится в упадке», и поэтому выдумывает «сенсации».

ИСТОЧНИК KP.RU