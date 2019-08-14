2019-08-14T19:08:23+03:00
Политика

ОБСЕ обеспокоена прекращением вещания киргизского телеканала "Апрель"

Эфир был заблокирован на фоне задержания владельца студии, экс-президента Алмазбека Атамбаева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ОБСЕ обеспокоены закрытием телеканала «Апрель» в КиргизииВ ОБСЕ обеспокоены закрытием телеканала «Апрель» в КиргизииФото: REUTERS
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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен тем, что власти Киргизии заблокировали вещание телеканала "Апрель", принадлежащего задержанному экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, и конфисковали его имущество.

"Хотя я знаю, что это решение было принято при чрезвычайных обстоятельствах, я призываю действующие власти пересмотреть его. Свободу и разнообразие СМИ следует поддерживать даже в трудных ситуациях", - приводятся слова представителя ОБСЕ на официальном сайте организации.

Сайт kp.ru писал, что телеканал прекратил вещание 7 августа, в день штурма резиденции бывшего главы государства в селе Кой-Таш. Атамбаева задержали, а на имущество "Апреля" наложили арест. Правоохранительные органы уже опечатали помещения компании, расположенные в здании группы "Форум", которое также принадлежит экс-президенту.

Президент Кыргызстана Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после попытки ареста экс-лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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