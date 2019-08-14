ОБСЕ обеспокоена прекращением вещания киргизского телеканала "Апрель"
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен тем, что власти Киргизии заблокировали вещание телеканала "Апрель", принадлежащего задержанному экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, и конфисковали его имущество.
"Хотя я знаю, что это решение было принято при чрезвычайных обстоятельствах, я призываю действующие власти пересмотреть его. Свободу и разнообразие СМИ следует поддерживать даже в трудных ситуациях", - приводятся слова представителя ОБСЕ на официальном сайте организации.
Сайт kp.ru писал, что телеканал прекратил вещание 7 августа, в день штурма резиденции бывшего главы государства в селе Кой-Таш. Атамбаева задержали, а на имущество "Апреля" наложили арест. Правоохранительные органы уже опечатали помещения компании, расположенные в здании группы "Форум", которое также принадлежит экс-президенту.
Президент Кыргызстана Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после попытки ареста экс-лидера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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