ОБСЕ обеспокоена прекращением вещания киргизского телеканала "Апрель"

СЕГОДНЯ 19:08 2019-08-14T19:08:23+03:00

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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир обеспокоен тем, что власти Киргизии заблокировали вещание телеканала "Апрель", принадлежащего задержанному экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, и конфисковали его имущество.

"Хотя я знаю, что это решение было принято при чрезвычайных обстоятельствах, я призываю действующие власти пересмотреть его. Свободу и разнообразие СМИ следует поддерживать даже в трудных ситуациях", - приводятся слова представителя ОБСЕ на официальном сайте организации.

Сайт kp.ru писал, что телеканал прекратил вещание 7 августа, в день штурма резиденции бывшего главы государства в селе Кой-Таш. Атамбаева задержали, а на имущество "Апреля" наложили арест. Правоохранительные органы уже опечатали помещения компании, расположенные в здании группы "Форум", которое также принадлежит экс-президенту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724887" frameborder="0"></iframe> Президент Кыргызстана Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после попытки ареста экс-лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU