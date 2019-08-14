2019-08-14T22:01:44+03:00
Происшествия

Число пострадавших при курении вейпов в США возросло до 22 человек

Несколько пациентов находятся в реанимации, одного пришлось ввести в искусственную кому
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медики пытаются выяснить, какие именно смеси курили пострадавшиеМедики пытаются выяснить, какие именно смеси курили пострадавшиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Не менее 22 человек были доставлены в больницы США с серьезными проблемами дыхания после курения электронных сигарет. Еще накануне сообщалось лишь о 14 пострадавших.

Большинство из них - это молодые люди, в том числе подростки. Только в Висконсине зарегистрировано 12 случаев госпитализации с проблемами дыхания, еще четыре случая зафиксировано в Миннесоте, шесть - в Иллинойсе.

У четверых подростков наблюдаются признаки респираторной инфекции, похожей на пневмонию, нескольких пострадавших пришлось поместить в реанимацию. Также некоторым понадобилась помощь аппарата искусственного дыхания, а одного из пациентов ввели в искусственную кому.

"Все пациенты сообщили, что они курили вейпы перед тем, как они попали в больницу, но мы не знаем всех продуктов, которые они употребляли", - цитирует NBC представителя управления здравоохранения Висконсина Андреа Палм.

Сейчас медики пытаются выяснить, какие именно смеси курили пострадавшие и какой марки электронные сигареты для этого использовали.

Сайт kp.ru писал, что, согласно данным ученых и экспертов, вейпы ничуть не безопаснее обычного табака. Они не только "бьют по мозгам", но и содержат аналоги пестицидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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