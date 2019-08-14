2019-08-14T22:56:37+03:00
Происшествия

В Москве "угнали" автомобиль с ребенком

Владелец машины обратился в полицию, но помощь правоохранителей не потребовалась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Машину эвакуировали вместе с ребенкомМашину эвакуировали вместе с ребенкомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве эвакуировали автомобиль с восьмилетним ребенком в салоне. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что в полицию позвонил владелец машины, оставленной на одной из улиц в центре Москвы. Мужчина заявил об угоне транспортного средства, подчеркнув, что в машине находится его дочь.

"Его автомобиль стоял в Басманном переулке и был эвакуирован", — озвучили в правоохранительных органах позицию обратившегося.

Согласно данным агентства ТАСС, информация о том, что в салоне транспортного средства находится ребенок была взята на проверку. Позже выяснилось, что девочка не терялась - мужчина просто перепутал двор, в котором оставил машину.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году было зафиксировано несколько случаев настоящего угона автомобилей с детьми внутри. Так, например, в январе злоумышленник забрался в салон машины под Красноярском, и лишь отъехав заметил, что на заднем сидении спит семилетний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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