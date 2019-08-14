2019-08-14T22:44:59+03:00
Спорт

Матч Ливерпуль - Челси: выбежавшего на поле фаната в Стамбуле скрутили семь человек

Болельщик на пару минут "притормозил" игру на Суперкубок УЕФА
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фаната скрутили семь стюардов в Стамбуле.Фаната скрутили семь стюардов в Стамбуле.Фото: REUTERS
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В Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" сегодня, 14 августа, проходит матч на Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". За титул лучшей команды Старого света сражаются победитель Лиги Чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.

В начале поединка на 15-й минуте встречи на поле выбежал болельщик. Этого момента не было в телетрансляциях всего мира - согласно правилам, в таких случаях решено "не провоцировать" и "не пиарить" стрикеров, которые выбегают на поле.

Этот же фанат, который внезапно появился на поле, оказался очень изворотливым. И его смогли скрутить лишь семь стюардов, которые с разных сторон поля окружили его и вывели за пределы газона. Ход поединка ни коим образом не пострадал - пауза составила не более двух минут.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси". Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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