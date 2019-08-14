2019-08-14T23:17:36+03:00
Экономика

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

Евро также дорожает на Московской бирже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американская валюта дорожалаАмериканская валюта дорожалаФото: REUTERS
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Курсы доллара и евро продолжают прибавлять в стоимости на Московской бирже в среду, 14 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, американская валюта прибавила в цене 1,66%, достигнув 66,01 рубля. Последний раз такая превышение такой отметки фиксировалось 3 мая 2019 года.

Евро также не отстает и растет в стоимости. Актуальный курс составляет 73,6 рубля (увеличение на 1,46%).

Российская валюта, соответственно, слабеет. Причиной является снижение цен на нефть. Стоимость фьючерса на сырье марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне упала на 4,26%, до 58,69 доллара за баррель.

Также свою роль могло сыграть то, что США решили отложить введение дополнительных 10%-ных пошлин на ряд китайских товаров до наступления рождественских праздников. Сайт kp.ru писал, что таким образом в Вашингтоне решили не портить шоппинг американцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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