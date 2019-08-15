Попытка сварить яйца едва не стоила британке зрения

СЕГОДНЯ 01:32 2019-08-15T01:32:12+03:00

Девушка хотела приготовить их в микроволновке по новому рецепту из интернета

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Жительница Великобритании едва не лишилась зрения, когда пыталась приготовить яйца. Бетани Россер хотела сварить их в микроволновой печи по новому рецепту, который нашла в интернете.

Как пишет издание The Sun, девушка вычитала, что если варить яйца в микроволновке в соленой воде, то они не взорвутся. Бетани решила испробовать этот метод и завела печь на шесть минут. Яйца сварились и не лопнули, после чего британка открыла микроволновую печь.

- Когда я заглянул в кувшин, они ударили мне в лицо, - говорит девушка.

Она тут же вызвала скорую помощь, а затем стала умываться холодной водой. Врачи доставили ее в больницу в ожоговое отделение. Там она провела ночь. Врачи не дают гарантий на полное восстановление зрения. Сама Бетани назвала этот день самым страшным в своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU